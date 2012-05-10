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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 17:57 BJT

〔欧元区经济〕讨论希腊退出欧元区为时过早--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳5月10日电---欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周四表示:

* 现在讨论希腊可能退出欧元区为时过早

* 若缺乏推动改革的政治意愿,将难以采取更多措施帮助希腊

* 可能需要下调部分南欧国家的经济增长预估

* 欧洲央行将在发布6月预估后研判形势.(完)

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