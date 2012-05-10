〔欧元区经济〕讨论希腊退出欧元区为时过早--ECB管委诺沃特尼

中国证券：沪深证交所周二两融余额升13.3亿元，事隔一个月重返9,000亿上方

路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上 升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/21 5,263.3 3,744.5 9,007.8 13.3 3,253.33 2/20 5,256.6 3,737.9 8,994.5 49.3 3,239.96 2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.