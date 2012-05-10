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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 18:42 BJT

〔欧洲金融〕EFSF主管称需要Troika达成协议才能向希腊提供更多资金

路透维也纳5月10日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林称,今早将资金转入希腊,6月之后不会向希腊提供新的资金,直至三方救援金主(TROIKA)做出新的决定.

雷格林并表示,较长期而言发行欧元区共同债券可能有用,但首先需要的是财政纪律.(完)

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