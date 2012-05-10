〔中国公开市场〕公开招标逆回购操作将成常态,或为利率市场化改革一步(更新版)

(新增市场人士评论和更多背景)

* 央行以公开招标方式进行逆回购将成常态操作--权威人士

* 公开市场操作思路正在转变,或为利率市场化改革一阶段

* 机构资产配置策略等亦需顺势而为

路透上海5月10日电---中国央行将公开招标方式逆回购纳入常规工具,既是针对流动性创造源头变化进行的公开市场操作思路调整,也可能标志着利率市场化改革进入新阶段,机构的资产配置策略亦需随之而动.

一位接近政策制定层的相关人士周四稍早对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应. "根据目前经济发展需求和流动性的状况,逆回购将是未来一段时期的主要操作方式."他称.

该人士表示,随着外汇占款这一外源性的流动性创造渠道已越来越窄,货币政策操作手段已发生重大的变化.发行近十年的央行票据将淡出公开市场操作,央票规模也因此越来越小;而逆回购及正回购将根据实际情况轮番上阵;同时,存款准备金率则会在保持市场流动性结构性短缺的前提下,适时调整.

"源头就是因为外汇占款趋势性减少啦!"华东地区一银行分析师称,"这种操作思路符合我们最近的想法,正逆回购交叉,存款准备金率偶尔出来一下."

今年1月6日,中国央行逾10年来首次宣布将以公开招标方式进行逆回购操作,主动投放基础货币.周四,央行则在本年度内第四次以公开招标的方式进行了逆回购.

此前,逆回购则常常在重大节假日前,以定向方式悄悄出现.因此,市场目前对央行操作方式的改变,仍在适应中.

**或为央行利率市场化改革的一个阶段**

市场人士表示,公开招标方式逆回购操作将成常态,或为央行利率市场化改革的一个阶段.

北京一大型券商分析师称,在流动性创造源头渐从外源转向内生之际,央票乃至存款准备金率先前所起的调节作用或渐淡,而正逆回购这类双向灵活调控的工具,或更加符合当前的大环境;尤其是逆回购操作,可以解决之前回购工具投放效用不足的问题.

其更是进一步大胆地推测,此举或为央行利率市场化改革的一步.随着利率市场化的推进,一年期定存利率将放开,或渐难作为基准利率,而短期公开市场工具利率,或缓慢变成基准利率,类似美联储的状况.

近年来,美联储常规在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券调节市场流动性.

巧合地是,今天七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS,日高为3.53%,恰为上周四逆回购中标利率;日低为2.80%,则为本周二正回购中标利率.

而这种区间波动的状况,正是上述分析师结合海外央行历史情况所认可的理想状态,"利率区间波动.若资金面有大变动,通过正逆回购快速调节,进而保持区间的稳定."

而深圳的一位交易人士也表示,如果央行逆回购的公开招标再持续一段时间,市场在适应后将找到合适的利率区间.

**机构资产配置策略等亦需顺势而为**

央行公开市场操作思路的变化,要求机构的资产配置策略等亦需随之而动.

上述权威人士称.流动性环境已发生重大变化,无论是分析人士,还是市场的参与者,都需尽快适应因此而改变的货币政策操作变化.央行已进一步明确将秉承公开、透明的原则,以公开招标的方式进行回购业务的操作,以引领市场做出合理的预期.

华中地区一银行资深交易员即表示,假若央票短期内无法重启,机构的央票配置占比就会被动减少,相应地,资产配置结构一定要随之而变.

路透统计数据显示,当前央行票据未到期量为15,130亿元人民币,较去年同期的25,990亿元大减71.78%.然年内央行公开市场的央票发行一直处于暂停状态,央票存量渐小是个不争的事实.

上述券商分析师则认为,从需求的角度看,机构流动性管理的需求确实不会减少;但供给问题无需担心,相信发行人会应势而动,满足机构的需求.在这方面,无论是政策性金融债,还是高等级信用产品,相信都可以发挥相当的作用.(完)