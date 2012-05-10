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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 18:59 BJT

〔OPEC月报〕称油市供给充足,供给多于市场需求

路透伦敦5月10日电---石油输出国组织(OPEC)周四在其月报中表示:

* 预计2012年全球石油需求增幅为每日90万桶,较之前预估增加4万桶

* 全球石油需求增长已停止放慢势头,至少短期内如此,指因美国经济更为稳定以及非OECD的需求

* 全球油市供应充沛,超过所需数量

* 其4月产出升至每日3,162万桶

* 伊朗报告其4月产出为每日376万桶,自2月以来持稳

* 将2012年非OPEC石油供应增幅预估提高到每日64万桶.(完)

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