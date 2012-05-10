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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 19:15 BJT

〔英国央行〕维持量化宽松规模和指标利率不变,担心通胀居高不下

路透伦敦5月10日电---英国央行周四决定不向经济进一步挹注资金,因对通胀居高不下的关切,盖过对衰退延长以及欧元区债务危机引发新风险的担忧

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