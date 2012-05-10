〔中国央行〕继续实施稳健货币政策,需关注未来物价上行风险--报告

中国汇市：人民币早盘创一周新低，汇价接近区间底部续跌空间有限
路透上海2月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近之后已经接近前期波动区间底部，中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京5月10日电---中国央行周四发布第一季度货币政策执行报告称,中国物价形势仍存在一定的不确定性,下一阶段将继续实施稳健货币政策,适时适度进行预调微调.
央行网站的报告并称,下一阶段将运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.
"物价涨幅总体保持回落态势,但并不稳定,对未来物价上行风险也需关注,"央行报告称.
报告指出,在刘易斯拐点逐步到来、国内劳动力供给趋紧的大背景下,劳动较为密集的农产品、服务业以及资源性产品价格仍存在趋势性的上涨动力.一旦需求扩张,潜在的涨价动力就可能重新显现;国际大宗商品价格波动带来的输入型通胀压力依然存在.
此外,报告称,将继续加强对地方政府融资平台公司贷款、金融机构表外业务和房地产金融的风险监测与管理;稳步推进利率市场化改革,增强人民币汇率双向浮动弹性.(完)
欲了解更多详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透上海2月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近之后已经接近前期波动区间底部，中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透上海2月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.06%至93.96；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.25 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.92%，SDR篮子指数升0.20%，BIS指数跌1.03% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.879 -47 欧元 7.2944 35 日圆 6.0757 151 港元 0.8864 -6.2 英镑 8.57
路透上海2月21日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8761元附近，较上日贬值约18点。