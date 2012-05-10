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中国汇市 | 2012年 5月 10日 星期四 19:32 BJT

〔中国央行〕继续实施稳健货币政策,需关注未来物价上行风险--报告

路透北京5月10日电---中国央行周四发布第一季度货币政策执行报告称,中国物价形势仍存在一定的不确定性,下一阶段将继续实施稳健货币政策,适时适度进行预调微调.

央行网站的报告并称,下一阶段将运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

"物价涨幅总体保持回落态势,但并不稳定,对未来物价上行风险也需关注,"央行报告称.

报告指出,在刘易斯拐点逐步到来、国内劳动力供给趋紧的大背景下,劳动较为密集的农产品、服务业以及资源性产品价格仍存在趋势性的上涨动力.一旦需求扩张,潜在的涨价动力就可能重新显现;国际大宗商品价格波动带来的输入型通胀压力依然存在.

此外,报告称,将继续加强对地方政府融资平台公司贷款、金融机构表外业务和房地产金融的风险监测与管理;稳步推进利率市场化改革,增强人民币汇率双向浮动弹性.(完)

欲了解更多详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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