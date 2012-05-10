〔中国央行〕继续实施稳健货币政策,需关注未来物价上行风险--报告

"物价涨幅总体保持回落态势,但并不稳定,对未来物价上行风险也需关注,"央行报告称.

报告指出,在刘易斯拐点逐步到来、国内劳动力供给趋紧的大背景下,劳动较为密集的农产品、服务业以及资源性产品价格仍存在趋势性的上涨动力.一旦需求扩张,潜在的涨价动力就可能重新显现;国际大宗商品价格波动带来的输入型通胀压力依然存在.