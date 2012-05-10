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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 21:02 BJT

〔USDA月报〕5月10日美国棉花主要信息

路透5月10日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).

2010/11 2011/12 2012/13

实际值 预估值 5月预估

种植面积(百万英亩) 10.97 14.74 13.16

收割面积(百万英亩) 10.70 9.46 10.50

单产/英亩 812 790 777

产量 18.10 15.57 17.00

出口 14.38 11.40 12.00

年末库存 2.60 3.40 4.90(完)

欲浏览其他USDA报告,请点选[USDA-CMN]

--编译 吴云凌;审校 王洋

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