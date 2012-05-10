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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 21:49 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,近期跌势后投资者逢低买进

路透纽约5月10日电---美国股市周四开盘上涨,因近期的弱势令投资者逢低跟进,其中标准普尔500指数在前一日触及两个月低点之后似乎寻获支撑.

道琼工业指数.DJI上涨49.27点,或0.38%至12,884.33点.标准普尔500指数.SPX升8.85点,或0.65%至1,363.43点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨13.17点,或0.45%至2,947.88点.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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