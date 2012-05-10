美国各类经济指标总览--2012/5/10

日本已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
美国商务部周四公布:美国3月贸易逆差518.3亿美元(路透调查预估为逆差500亿美元).[ID:nSB1538990]
美国劳工部周四公布:美国一周初请失业金人数为36.7万人(预估为36.9万人).[ID:nEAPAA0DI5]
美国劳工部周四公布,美国4月进口物价下降0.5%,3月修正为成长1.5%.4月出口物价上升0.4%,3月修正后依然为上升0.8%.[ID:nSB1539016]
美国财政部周四公布,4月录得42个月来的首次预算盈余,为591.2亿美元,去年4月为赤字403.9亿美元.多数美国民众在4月付税.美国2012年财年前七个月累积预算赤字为7,198.6亿美元,2011财年同期为赤字8,698.1亿美元.[ID:nSB1539316]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(4月) 8.2(3月)
非农业就业岗位(万) 增加11.5(4月) 增加15.4(3月修正值)
平均时薪(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)
实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)
零售销售(%) +0.8(3月) +1.1(2月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差518.3(3月) 逆差454.2(2月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)
产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.7(5月5日当周) 36.8(4月28日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)
领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)
个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)
企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)
建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)
消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)
房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)
建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)
成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)
新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)
工厂订单(%) -1.5(3月) +1.1(2月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(3月修正值) +1.9(2月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)
供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)
进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)
出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 王洋; 审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待