版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 03:06 BJT

美国各类经济指标总览--2012/5/10

美国商务部周四公布:美国3月贸易逆差518.3亿美元(路透调查预估为逆差500亿美元).[ID:nSB1538990]

美国劳工部周四公布:美国一周初请失业金人数为36.7万人(预估为36.9万人).[ID:nEAPAA0DI5]

美国劳工部周四公布,美国4月进口物价下降0.5%,3月修正为成长1.5%.4月出口物价上升0.4%,3月修正后依然为上升0.8%.[ID:nSB1539016]

美国财政部周四公布,4月录得42个月来的首次预算盈余,为591.2亿美元,去年4月为赤字403.9亿美元.多数美国民众在4月付税.美国2012年财年前七个月累积预算赤字为7,198.6亿美元,2011财年同期为赤字8,698.1亿美元.[ID:nSB1539316]

当前值 前次值

失业率(%) 8.1(4月) 8.2(3月)

非农业就业岗位(万) 增加11.5(4月) 增加15.4(3月修正值)

平均时薪(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)

实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)

GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)

零售销售(%) +0.8(3月) +1.1(2月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差518.3(3月) 逆差454.2(2月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)

工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)

产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)

初请失业金人数(万人) 36.7(5月5日当周) 36.8(4月28日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)

领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)

个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)

企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)

建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)

消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)

房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)

建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)

成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)

新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)

工厂订单(%) -1.5(3月) +1.1(2月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(3月修正值) +1.9(2月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)

供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)

趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)

进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)

出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)

单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)

非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值)(完)

--整理 王洋; 审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐