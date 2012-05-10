〔美国热股〕新闻集团季度获利高于预期,早盘股价上涨5%

路透5月10日电---新闻集团(NWSA.O)的投资者未受公司旗下英国报纸电话窃听丑闻的影响,周四早盘将该股股价推升5%,昨天新闻集团公布季度获利高于预期.

新闻集团还表示,其董事会已批准再回购50亿美元股票.

Evercore Partners的分析师Alan Gould在一份报告中重申对该股"增持"的评级,并将目标价定为25美元,因基本获利增长非常良好,且大规模回购.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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