〔欧洲汇市〕英镑走强,因英国央行保持利率和量化宽松计划规模不变

* 英镑走强,因英国央行保持3,250亿英镑的量化宽松计划总规模不变

* 部分投资者原本押注央行会进一步放宽政策

* 欧元/英镑接近三年半低位,可能跌穿0.80英镑

路透伦敦5月10日电---英镑周四走强,之前英国央行保持利率不变,并暂停扩大其资产购买计划规模,令部分原本押注央行会进一步放宽政策的投资者阵脚大乱.

英镑兑欧元攀升,逼近三年半高位,且看似可能扩大涨幅,因希腊的政治僵局促使投资者抛售欧元.

英镑兑欧元升至0.8001英磅的高位,升穿该水平将触及2008年11月以来最高,不过,交易商称,在0.80英镑强劲期权阻力位之下有欧元需求.

英镑兑美元GBP=D4升0.3%,报1.6175美元.年内迄今累积攀升4.2%,但本月从4月30日触及的高位1.6304美元回落,因投资者对英国央行是否会暗示将进一步放宽政策来支持经济越发持谨慎态度.

英国国家经济社会研究院(NIESR)预估截至4月的三个月英国经济成长0.1%,截至3月的三个月为萎缩0.2%.

许多策略师称,一旦经济数据令人失望,英国央行仍可能在今年稍后选择推出更多量化宽松举措.

英国国家统计局周四公布的数据显示,3月工业生产较前月下滑0.3%(预估为下滑0.3%),较上年同期下滑2.6%.3月制造业产出较前月增长0.9%(预估为增长0.5%),较上年同期下滑0.9%.[ID:nSB1537612]

英镑贸易加权指数=GBP扩大涨幅,触及近三年高点84.3,受英镑兑欧元上涨推动.(完)

--编译 母红;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]