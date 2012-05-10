〔欧元债市〕西班牙公债收益率回落,但希腊忧虑仍然严重

非洲经济：尼日利亚希望向世界银行和中国共借款23亿美元--财长
路透拉各斯2月21日 - 尼日利亚(奈及利亚)财长Kemi Adeosun周二表示，该国希望向世界银行借款至少10亿美元，同时在数月内签下向中国贷款13亿美元的协议，以为铁路项目提供资金。
* 德债从高位回落,因希腊获得新救助资金
* 投资者关注希腊组建联合政府的努力
* 西班牙公债收益率走低;政府接管Bankia银行
路透伦敦5月10日电---西班牙公债收益率和德债价格周四均从纪录高位回落,希腊获得新一期救助贷款放款令投资者宽慰,但市场人气仍然不稳.
投资者密切关注希腊组建联合政府的努力,该国上周末举行大选,支持撙节计划的两大主要政党未能获得多数席位,引发希腊可能退出欧元区的风险.
希腊左派联盟领袖Alexis Tsipras周三放弃组建政府的努力,目前社会党领袖Evangelos Venizelos在作组建联合政府的最后努力.
瑞银策略师Gianluca Ziglio称,"如果Evangelos Venizelos成功组建支持与欧盟达成协议的联合政府,这将是个惊喜,这是今天收益率差收窄的原因所在."
"即便组成联合政府,我们要看是否会重商救助协议,民众是否会接受一直要求该国实施的撙节举措.仍有许多疑问,情势非常脆弱."
目前判断德债德债大涨,不断刷新纪录高位的趋势是否会逆转还为时尚早,他说.德债期货FGBLc1尾盘回落20个跳动点,报142.60,周三触及143.03的纪录高位.
欧洲人气仍然脆弱.希腊周四获得42亿欧元的救助贷款,令其回购短期债券的资金需求能得到满足.但另外10亿欧元的资金尚未发放.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率再度跌至重要心理关口6%之下.
10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率回落10个基点,报5.68%.
西班牙政府周三接管该国第四大银Bankia,料将在周五推出更多举措增强该国受不良抵押贷款拖累的银行业.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透拉各斯2月21日 - 尼日利亚(奈及利亚)财长Kemi Adeosun周二表示，该国希望向世界银行借款至少10亿美元，同时在数月内签下向中国贷款13亿美元的协议，以为铁路项目提供资金。
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