〔欧元债市〕西班牙公债收益率回落,但希腊忧虑仍然严重

* 德债从高位回落,因希腊获得新救助资金

* 投资者关注希腊组建联合政府的努力

* 西班牙公债收益率走低;政府接管Bankia银行

路透伦敦5月10日电---西班牙公债收益率和德债价格周四均从纪录高位回落,希腊获得新一期救助贷款放款令投资者宽慰,但市场人气仍然不稳.

投资者密切关注希腊组建联合政府的努力,该国上周末举行大选,支持撙节计划的两大主要政党未能获得多数席位,引发希腊可能退出欧元区的风险.

希腊左派联盟领袖Alexis Tsipras周三放弃组建政府的努力,目前社会党领袖Evangelos Venizelos在作组建联合政府的最后努力.

瑞银策略师Gianluca Ziglio称,"如果Evangelos Venizelos成功组建支持与欧盟达成协议的联合政府,这将是个惊喜,这是今天收益率差收窄的原因所在."

"即便组成联合政府,我们要看是否会重商救助协议,民众是否会接受一直要求该国实施的撙节举措.仍有许多疑问,情势非常脆弱."

目前判断德债德债大涨,不断刷新纪录高位的趋势是否会逆转还为时尚早,他说.德债期货FGBLc1尾盘回落20个跳动点,报142.60,周三触及143.03的纪录高位.

欧洲人气仍然脆弱.希腊周四获得42亿欧元的救助贷款,令其回购短期债券的资金需求能得到满足.但另外10亿欧元的资金尚未发放.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率再度跌至重要心理关口6%之下.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率回落10个基点,报5.68%.

西班牙政府周三接管该国第四大银Bankia,料将在周五推出更多举措增强该国受不良抵押贷款拖累的银行业.(完)

--编译 母红;审校 李军

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