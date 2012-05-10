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市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 05:35 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于供需报告公布后的空头回补

路透5月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收涨,交易商称,因在农业部供需报告显示期末库存低于预期后,市场出现空头回补.

报告显示,出口增加和小麦被用于生产饲料将导致2012/13年小麦库存低于预期.

美国农业部称,预计2012/13年冬小麦产量为16.9亿蒲式耳,高于预期的16.39亿蒲式耳.农业部还预计,美国小麦总产量为22.45亿蒲式耳,超过21.94亿蒲式耳的预期.

美国旧作小麦期末库存为7.68亿蒲式耳,低于4月作出的7.93亿蒲式耳的预期,也低于7.78亿蒲式耳的市场预期.农业部还预计,2012/13作物年小麦期末库存为7.35亿蒲式耳,低于7.82亿蒲式耳的预期.

农业部在出口销售报告中称,上周出口销售小麦550,500吨,与45-75万吨的预期一致.

World Weather Inc.的气象学家Drew Lerner指出,预报称美国大平原本周将出现降雨,进一步提振本已良好的美国冬麦优良率.

CBOT-7月小麦期货WN2收高1-1/4美分,报每蒲式耳6.01-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为81,796口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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