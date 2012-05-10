〔纽约期市〕原糖和阿拉比卡咖啡期货延续反弹,可可期货几无变动

路透纽约/伦敦5月10日电---原糖和阿拉比卡咖啡期货周四延续上日触及20个月低点后的反弹之势;市场交投清淡,但巴西糖和阿拉比卡咖啡丰产的预期限制涨势.

可可期货几无变动,因在有利的天气状况下,交易员关注非洲西部可可豆的第二次收割.

原糖期货微升,因小型投机客买入.市场在过去几周遭遇重创之后有所整固.

洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1微升0.07美分,收报每磅20.45美分,高于周三所及20个月低点20.13美分.

巴西中南部主要糖种植区正在收割.

经纪公司Sucden Financial的Thomas Kujawa称,"市场情绪持续偏空,"其指出,全球经济环境脆弱暗示价格疲弱.

但咨询公司Sugar K Ltd的Pierre Sebag认为,每磅20.00美元处有强劲支撑.

伦敦8月白糖期货LSUc1收高90美分,报每吨557.80美元.

阿拉比卡咖啡期货KCc2坚挺,因交易员关注巴西未来数月的霜冻风险.交易员称,技术面而言,周三价格从2010年8月以来最低回升,吸引到一些买盘.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2上升3.60美分或2.1%,收报每磅1.7865美元.周三该期货触及20个月低点1.7220美元.

罗布斯塔咖啡期货飙升至五个月高点,受供应紧俏情况支撑.Coffee Network分析师Andrea Thompson称,目前市场聚焦越南2012/2013年度罗布斯塔咖啡的种植情况.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2跳涨56美元或2.7%,结算价报每吨2,100美元,此前曾触及五个月高点2,110美元.成交放量,超过21,000口.

ICE-7月可可期货CCc2收高4美元,报每吨2,338美元.伦敦7月可可期货LCCN2微跌1英镑,收报每吨1,542英镑.(完)