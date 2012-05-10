〔金属期市〕期铜收高,尽管中国贸易数据疲弱

* 中国4月铜进口较前月下降18.8%

* 中国进出口成长疲弱

* LME铜库存及上海期货交易所监视的铜库存减少

* 市场关注:中国周五将公布工业产出及通胀数据

路透纽约/伦敦5月10日电---铜价周四收高,为六个交易日来的首次,从昨日跌至的8,000美元下方的三周低位反弹,因两项乐观的美国经济数据吸引了买家.

铜价追随全球股市涨势,股市于七个交易日来首次上升.此前数据显示,美国一周初请失业金人数下降,而且美国3月出口创下纪录高位,抵消了最大铜消费国中国贸易数据疲弱的影响.

"今天公布的数据为风险资产带来少量买盘,但更大的惊喜是市场确实摆脱了中国出口数据的影响,"加州Pacific Investment Management Co.负责管理商品的Nic Johnson称.

"过去几天抛盘严重,抛售可能已结束,买家出现,"Johnson补充说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,105美元,当日涨0.65%,周三尾盘报8,053美元,昨天盘中触及三周低位7,949.75美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2收高3.10美分,报每磅3.6905美元,盘中交投区间介于3.6435至3.7135美元.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交量约为60,000口,比30日均值大约低四分之一.

美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数降至36.7万人[ID:nEAPAA0DI5]美国商务部公布,3月贸易逆差扩大至518.3亿美元.[ID:nSB1538990]

但中国经济放缓的信号持续出现,中国4月出口弱,进口更弱,加深对二季度经济企稳预期的质疑.[ID:nSB1537454]

"这是中国并非不受外界影响的一个信号,"多伦多CIBC商品分析师兼资深经济学家Peter Buchanan称,"我们不仅看到中国经济走弱,所有其他金砖国家也是如此."

4月中国铜进口下降18.8%至八个月低点.

"短期内(铜价)将下跌.人们都认为希腊将在一两个月内脱离欧元区,而且今天中国公布的贸易数据较差,"花旗分析师David Wilson称.

Wilson补充称,"很难严重看空铜市,因为每次铜价下跌,都会出现良好的消费买盘."

**在8,000美元下方买入**

尽管短期内铜的需求前景仍不明朗,但供应基本面持续反应紧张状况加剧.

5月10日LME铜库存再减少1,075吨至219,850吨,触及三年半低点.

上海期货交易所监视的铜库存在过去几周亦下降.

"人们注意到过去四周上海期货交易所铜库存下降,短线来说铜价仍将承压,因过去的经验是中国的进口需求在长期内对铜价具有重大影响,"德国商业银行在研究报告中称.

"昨天铜价短暂跌破每吨8,000美元关口,触及三周来最低价位,不过在海外市场再度反弹.在每吨8,000美元下方买兴似乎将增加,"该银行总结称.

以下为1800GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 369.10 3.15 +0.86 343.60 7.42

LME期铝 2045.00 -4.00 -0.20 2020.00 1.24

LME期铜 8100.00 5.00 +0.06 7600.00 6.58

LME期铅 2099.50 24.50 +1.18 2035.00 3.17

LME期镍 17170.00 -25.00 -0.15 18710.00 -8.23

LME期锡 20400.00 -205.00 -0.99 19200.00 6.25

LME期锌 1969.00 26.00 +1.34 1845.00 6.72

上海期铝 16120.00 -10.00 -0.06 15845.00 1.74

上海期铜 57900.00 340.00 +0.59 55360.00 4.59

上海期锌 15280.00 -5.00 -0.03 14795.00 3.28

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=