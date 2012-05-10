〔全球金市〕金价受逢低承接买盘提振上扬,欧洲相关忧虑缓解

* 金价回落后买家逢低承接

* 欧元区债务危机忧虑减缓致使金价反弹

* 印度4月黄金进口额下滑

* 周五将公布美国生产者物价和消费者信心数据

路透纽约5月10日电---金价周四上涨,中断三日连跌,因欧洲债务危机不断恶化的忧虑导致金价本周大跌,投资者随即逢低承接.

金价追随美股走高,因西班牙债市的压力有所缓解,且希腊获资金来偿还债权人.然而在经历三日跌势后,金价本周仍累计下挫逾3%.

美国出炉的一系列经济数据表现强劲,令该国实施更多货币宽松政策的憧憬消退,促使投资者出脱黄金多仓.周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数微降,继4月就业增长疲弱之后带来一丝希望.[ID:nEAPAA0DI5]

巴克莱资本贵金属分析师Suki Cooper称,印度和中国两大主要黄金消费国的实货需求疲弱,未能对金价构成支撑.Cooper也下调了2012年黄金和铂金(白金)的价格预估.

1902GMT,现货金XAU=上升0.3%,报每盎司1,594.90美元,从周三所及四个月低点反弹.

6月美国期金GCM2结算价上升1.30美元,报每盎司1,595.50美元,成交量颇大,与30日均值基本一致,且符合近期趋强走势.

虽然在去年债务危机期间,投资者购买黄金寻求避险,但目前黄金更多是被当作大宗商品来交易,并与美元走势相反.

金价下滑之后,一些新的买盘似乎来自印度,但买兴是暂时性的.

印度官方周四表示,4月黄金进口额从上年同期的47亿美元降至31亿美元.黄金需求受进口关税改变,印度卢比疲弱和现货价格上升打压.

不过高盛表示,实货需求具有韧性.美国经济成长疲态和欧元区风险重燃利多黄金.

其他贵金属方面,现货银XAG=下滑0.4%至每盎司29.11美元.

现货铂金XPT=小跌0.5%至每盎司1,484.49美元,现货钯金XPD=攀升0.6%至每盎司612.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1595.50 1.30 0.1 1585.00 1602.20 128,952

COMEX白银期货 SIK2 29.136 -0.061 -0.2 29.000 29.210 30

COMEX铂金期货 PLN2 1493.80 -5.40 -0.4 1486.10 1509.00 6,398

COMEX钯金期货 PAM2 615.35 1.70 0.3 611.10 622.55 3,214

现货金 XAU= 1594.90 4.45 0.3 1586.43 1601.80

现货银 XAG= 29.110 -0.110 -0.4 28.980 29.460

现货铂金 XPT= 1484.49 -7.29 -0.5 1489.50 1505.00

现货钯金 XPD= 612.47 3.67 0.6 613.85 619.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=