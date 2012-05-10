〔美国股市〕道指结束跌势收涨,思科构成最大拖累

* 上周初请失业金人口减少

* 欧元区国家将继续为希腊提供资金,直至组建新政府

* 思科走低,因财测不及预期

* 道指收高0.2%,标普500指数上扬0.3%,Nasdaq指数小跌0.04%

路透纽约5月10日电---美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数小幅收涨,因投资者在数日连跌后重返市场,但思科(CSCO.O)公布的令人失望的财测以及对欧洲的谨慎情绪限制涨幅.

正面消息方面,欧元区官员称,准备继续为希腊提供资金直至组建新政府,无论是否透过再次选举.

思科劲挫10.5%,报16.81美元,为去年2月来最大单日百分比跌幅,对市场构成最大拖累.该公司公布的获利预期不及市场预估.

道指结束六日连跌温和收涨.但标普500指数未能录得足够涨幅以令其收在4月低位之上.但标普500指数在周三跌至1,340点附近的两个月低位后反弹.

"交易商和投资者买入严重超卖的板块,逢低承接.然后,被吓坏的投资者突然决定开始卖出,"夏洛特Windham Financial Services的首次投资策略师Paul Mendelsohn表示.

"这就是今日的走势.市场在一些投资者入市,逐步增加头寸和部分投资者这说'世界末日要来了,我要退出'之间拉锯."

道琼工业指数.DJI收高19.98点,或0.16%,至12,855.04点;标准普尔500指数.SPX收升3.41点,或0.25%,至1,357.99点.Nasdaq指数.IXIC下滑1.07点,或0.04%,至2,933.64点.

围绕希腊和欧债危机的最新不确定性拖累标普500指数在过去七个交易日中五日走低,累积跌幅达4%.然而,希腊的政治僵局令该地区的艰困局面犹存,投资者利用市场回落的机会买入.

美国上周初请失业金人口减少,但之前一周的数据被上修.上周公布的4月非农就业报告显示,就业成长疲弱.

近期美国经济疲弱的迹象促使部分投资者谨慎离场观望,减持对经济周期变化有敞口的板块.

标普500指数可能从4月高位回落5-7%,且预计未来"数月"市场走势震荡,花旗的首席美国股市策略师Tobias Levkovich表示.

"我并不认为这不合理,"他说,"部分上述问题短期内得不到解决.人们忘掉了这些问题,有些过于激动."

上涨股方面,新闻集团(NWSA.O)股价上扬,该公司周三公布的获利超预期,且宣布将回购50亿美元的股票.该股攀升4.9%,报20.32美元.

根据汤森路透数据,截至周四上午,在已公布业绩的449家标普500指数成份股企业中,66.4%的业绩超预期,业绩期之初为逾80%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65.9亿股,略低于66.5亿股的50日移动均值.

纽约证交所涨跌股之比为逾3:2,Nasdaq市场约为7:5.(完)

--编译 母红;审校 李军

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