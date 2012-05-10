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市场报道 | 2012年 5月 11日 星期五 05:34 BJT

〔加拿大股市〕结束六日连跌收涨,受助于美国就业数据

路透多伦多5月10日电---加拿大股市主要股指周四收涨,为逾一周来首次,因令人鼓舞的美国就业数据和略微正面的欧洲情势促使投资者买入受创的个股.

美国数据显示,上周初请失业金人口减少,此为疲弱的4月就业报告引发市场忧虑该国就业市场转弱后的一个乐观迹象.

温哥华Union Securities的市场策略师Levente Mady称,预计今日的小涨后不会出现更大的涨势.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高61.16点,或0.5%,报11,736.17点,该指数自5月初以来仍下跌近5%.

10大类股几乎全线上扬,一度遭重创的能源股领涨,涨幅为0.75%,因油价上扬.金融股升0.5%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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