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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 06:20 BJT

〔德国经济〕尽管通胀暂超欧元区均值,但无通胀失控危险--德央行总裁

路透法兰克福5月10日电---德国央行总裁魏德曼接受德国周日画报采访时称,德国通胀没有失控危险,即便通胀率可能暂时高于欧元区平均水准.目前该国通胀率为2%.

"我(在欧洲央行)一贯主张欧元区货币政策稳定.目前为实现这一点,货币守卫者们不能让自己受制于财政政策,这是至关重要的."

"如果我们坚守原则,就不会有通胀可能失控的危险."(完)

--编译 程琳;审校 王兴亚

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