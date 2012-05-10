澳新经济指标预测--5月11日-5月18日****

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透5月11日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月10日(四)
2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.9% +5.0%
5月11日(五)
0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月13日(日)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -1.40% +2.2%
(较上年同期) +4.8% +8.0%
5月14日(一)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 -- -2.5%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 3月 -- +4.4%
5月15日(二)
0130 澳洲央行会议记录 5月
0130 澳洲汽车销售 4月 +4.0%
5月16日(三)
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.6%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%
产出物价 -- +0.1%
5月17日(四)
暂无重要数据
5月18日(五)
暂无重要数据 (完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？