《日本重要政经日程》--5月11日

中国煤炭：主要煤企呼吁政府再次限产--消息
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月10日(四)
2350 - 4月货供额
5月11日(五)
-- - 内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会
0600 - 日本一桥大学教授Takeo Kikkawa就日本能源政策发表讲话
企业消息:
-- - 武田药品工业(4502.T)公布全年业绩
-- - Resona(8308.T)公布全年业绩
0200 - 日本国际石油开发帝石(1605.T)就该公司中长期前景召开简报会
0400 - JX Holdings(5020.T)公布全年业绩
0600 - 日产汽车(7201.T)公布全年业绩
0600 - Panasonic(6752.T)公布全年业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待