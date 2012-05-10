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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--5月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月10日(四)

2350 - 4月货供额

5月11日(五)

-- - 内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会

0600 - 日本一桥大学教授Takeo Kikkawa就日本能源政策发表讲话

企业消息:

-- - 武田药品工业(4502.T)公布全年业绩

-- - Resona(8308.T)公布全年业绩

0200 - 日本国际石油开发帝石(1605.T)就该公司中长期前景召开简报会

0400 - JX Holdings(5020.T)公布全年业绩

0600 - 日产汽车(7201.T)公布全年业绩

0600 - Panasonic(6752.T)公布全年业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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