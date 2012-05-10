《综述》如果希腊不能自救,欧洲也无能为力--德国财长朔伊布勒

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透柏林5月10日电---欧盟出资大国德国周四警告希腊,虽然选民在大选中对国际纾困计划表示反对,但希腊只有坚持履行这一计划,才能得到欧洲伙伴国的帮助.
金融市场虽然担忧希腊无序违约导致危机蔓延,但依然持稳,因西班牙采取行动整顿银行业,且向雅典方面的一笔关键性支付缓解了市场对欧元区的近忧.
"希腊可以依靠欧洲的团结,但如果它不能自救,就什么也谈不上,"德国财长朔伊布勒在记者会上表示.
"希腊是不是准备采取必要行动--这只有希腊人民才能决定."
欧元区纾困基金欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林表示,雅典必须同国际贷款人就金融援助的条件达成一致,然后才能在6月以后得到进一步的资金援助.
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？