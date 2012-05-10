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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 06:46 BJT

《综述》如果希腊不能自救,欧洲也无能为力--德国财长朔伊布勒

路透柏林5月10日电---欧盟出资大国德国周四警告希腊,虽然选民在大选中对国际纾困计划表示反对,但希腊只有坚持履行这一计划,才能得到欧洲伙伴国的帮助.

金融市场虽然担忧希腊无序违约导致危机蔓延,但依然持稳,因西班牙采取行动整顿银行业,且向雅典方面的一笔关键性支付缓解了市场对欧元区的近忧.

"希腊可以依靠欧洲的团结,但如果它不能自救,就什么也谈不上,"德国财长朔伊布勒在记者会上表示.

"希腊是不是准备采取必要行动--这只有希腊人民才能决定."

欧元区纾困基金欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林表示,雅典必须同国际贷款人就金融援助的条件达成一致,然后才能在6月以后得到进一步的资金援助.

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