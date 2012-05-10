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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 07:02 BJT

****日韩经济指标预测--5月11日-5月18日****

路透5月11日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月7日当周------------------------------------

5月11日(五)

暂无重要数据

---------------------------------5月14日当周------------------------------------

5月13日(日)

2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +0.6%

5月14日(一)

2100 韩国出口价格 4月 -- +2.1%

进口价格 -- +3.5%

5月15日(二)

0300 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -4.7%

进口(较上年同期) +1.4% -0.2%

贸易收支(亿美元) -- 顺差21.5

0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3

2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%

2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- +4.8%

(较上年同期) -- +8.9%

5月16日(三)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%

环比年率 +3.5% -0.7%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- --

外资投资日本股票(亿日圆) -- --

5月17日(四)

0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%

产能利用率指数(较前月) -- -1.7%

5月18日(五)

暂无重要数据公布. (完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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