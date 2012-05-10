日韩经济指标预测--5月11日-5月18日****

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透5月11日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月7日当周------------------------------------
5月11日(五)
暂无重要数据
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月13日(日)
2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.6%
5月14日(一)
2100 韩国出口价格 4月 -- +2.1%
进口价格 -- +3.5%
5月15日(二)
0300 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -4.7%
进口(较上年同期) +1.4% -0.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差21.5
0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3
2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- +4.8%
(较上年同期) -- +8.9%
5月16日(三)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%
环比年率 +3.5% -0.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股票(亿日圆) -- --
5月17日(四)
0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%
产能利用率指数(较前月) -- -1.7%
5月18日(五)
暂无重要数据公布. (完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？