〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数继续下跌,因中国需求疲软

路透5月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二天下跌,因中国需求疲软,令乾散货船运获利承压.

波罗的海乾散货运价指数下跌10点,或0.87%,至1,146点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌0.61%,至1,618点.日均获利下跌85美元,至8,769美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"要想海岬型船舶运费从当前水准上涨,得大西洋和太平洋船运需求都大幅上升才行,近期来看这种迹象十分遥远,因为中国需求疲弱继续构成压力."S Platou Markets分析师在报告中写道.

铁矿石船运量占到大型海岬型船舶货运量的三分之一左右,经纪商称铁矿石价格仍是影响乾散货运费的一个关键因素.

中国现货铁矿石价格周四下跌,因钢铁需求回暖速度放缓,令多数买家离场观望.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.88%,日均获利下降325美元,至10,774美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

拉美季节性谷物出口一度提振巴拿马型船舶的需求,但最近活动放缓让该类型船运价承压.

船只经纪商周四称,跑关键亚洲运输路线的巴拿马型船舶运费接下来一周料将徘徊在三周低点附近,受船只过多和中国活动有限打压.(完)