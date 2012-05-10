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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 06:49 BJT

全球外汇市场5月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月10日(四)

2350 - 日本4月货供额

5月11日(五)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会

0600 - 德国4月消费者物价指数(CPI)

0645 - 法国第二季工业投资

0830 - 英国4月生产者物价指数(PPI)

0900 - 欧盟执委会发布2012/13年度春季经济预测.执委会副主席雷恩召开记者会.

1230 - 美国4月生产者物价指数(PPI)

1315 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州银业行协会第128届年会致开幕词,并针对德州银行业情况以及"大到不能倒"的问题发表看法.

1355 - 汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数5月初值

1400 - 费城联邦储备银行公布季度经济指标调查

1430 - 美国ECRI一周领先指标

2350 - 日本4月企业物价指数(CGPI)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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