全球外汇市场5月11日主要消息

日本已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月10日(四)
2350 - 日本4月货供额
5月11日(五)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会
0600 - 德国4月消费者物价指数(CPI)
0645 - 法国第二季工业投资
0830 - 英国4月生产者物价指数(PPI)
0900 - 欧盟执委会发布2012/13年度春季经济预测.执委会副主席雷恩召开记者会.
1230 - 美国4月生产者物价指数(PPI)
1315 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州银业行协会第128届年会致开幕词,并针对德州银行业情况以及"大到不能倒"的问题发表看法.
1355 - 汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数5月初值
1400 - 费城联邦储备银行公布季度经济指标调查
1430 - 美国ECRI一周领先指标
2350 - 日本4月企业物价指数(CGPI)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。