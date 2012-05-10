〔货币市场〕海外银行最近一周发行的美国商业票据增多

路透纽约5月10日电---最近一周海外银行和金融机构在美国发行的商业票据增多,分析师称这暗示尽管对欧债危机失控的忧虑升温,但这些公司中有些并不存在美元融资方面的困难.

分析师表示,这些海外银行和金融机构短期债发行增多,可能是来自欧元区之外.

"本周之前,我们就已经知道欧元区要成问题."道明证券(TD Securities)美国融资主管Mike Lin说道.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布,海外金融机构流通中的商业票据升至六个月最高.最近一周经季节因素调整后增加168亿美元,至1,777亿美元.

未经季节调整,外资银行发行的商业票据连续第三周增多,增长18亿美元至1,325亿美元.

Lin表示,外资金融机构发行的商票增多,可能是因为货币市场投资者寻求从欧元区分散资产.

他表示,这些增加的商票可能来自日本、加拿大、澳洲和斯堪的纳维亚这些被视作安全地区的公司.

"(商票)数量仍然非常可观,但集中在少数几个地区."

数据显示,德国、法国和荷兰的大银行可能仍将向货币市场基金出售短期债券.

摩根大通证券周三报告显示,美国主要货币市场基金4月将欧元区债券持仓增加140亿美元,至2,050亿美元.

三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=持稳于0.46685%.周三定盘水准在10个交易日里首次上升.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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