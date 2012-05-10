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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 07:18 BJT

〔英国数据〕4月NATIONWIDE消费者信心指数降至44,上月为53

路透伦敦5月11日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周五公布调查显示,英国4月Nationwide消费者信心指数恶化,因人们变得更担忧工作机会,尽量避免购买汽车等大件商品.

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