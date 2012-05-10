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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 07:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.75 -0.66 -1.19 1399926

搜狐 (SOHU.O) 46.09 -1.31 -2.76 537473

网易 (NTES.O) 56.02 -0.89 -1.56 840773

百度 (BIDU.O) 123.66 -0.04 -0.03 5227095

亚信科技 ASIA.O 11.62 -0.25 -2.11 75762

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.39 +0.26 +1.72 1340390

联电 (UMC.N) 2.51 +0.00 +0.00 298667

日月光 (ASX.N) 4.92 +0.00 +0.00 87082

矽品精密 (SPIL.O) 5.62 +0.00 +0.00 762412

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.01 +0.87 10929

友达 (AUO.N) 4.43 +0.00 +0.00 108889

中华电信 (CHT.N) 30.25 -0.16 -0.53 66682

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.39 +0.01 +0.02 475736

香港

中国移动 (CHL.N) 56.75 +0.08 +0.14 230554

中国联通 (CHU.N) 16.83 +0.08 +0.48 294604

中国电信 (CHA.N) 50.97 +1.22 +2.45 15124

中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.08 +3.46 6736

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 -0.02 -0.54 4998

(完)

--整理 程琳

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