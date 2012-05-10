《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月10日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.75 -0.66 -1.19 1399926
搜狐 (SOHU.O) 46.09 -1.31 -2.76 537473
网易 (NTES.O) 56.02 -0.89 -1.56 840773
百度 (BIDU.O) 123.66 -0.04 -0.03 5227095
亚信科技 ASIA.O 11.62 -0.25 -2.11 75762
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.39 +0.26 +1.72 1340390
联电 (UMC.N) 2.51 +0.00 +0.00 298667
日月光 (ASX.N) 4.92 +0.00 +0.00 87082
矽品精密 (SPIL.O) 5.62 +0.00 +0.00 762412
和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.01 +0.87 10929
友达 (AUO.N) 4.43 +0.00 +0.00 108889
中华电信 (CHT.N) 30.25 -0.16 -0.53 66682
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.39 +0.01 +0.02 475736
香港
中国移动 (CHL.N) 56.75 +0.08 +0.14 230554
中国联通 (CHU.N) 16.83 +0.08 +0.48 294604
中国电信 (CHA.N) 50.97 +1.22 +2.45 15124
中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.08 +3.46 6736
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 -0.02 -0.54 4998
(完)
--整理 程琳
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？