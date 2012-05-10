《美债周五展望》公债价格下跌,因上周初请失业金数据强于预期

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 30年期公债收益率在标售前攀升
* 美国上周初请失业金人数减少,令公债承压
* 希腊和西班牙消息缓解一些欧元区忧虑
路透纽约5月10日电---美国公债价格周四下滑,因美国上周初请失业金数据强于预期,且欧洲近期不断的令人担忧的消息暂歇,令投资人对避险公债的兴致降低.
但在美国标售30年期公债,得标利率低于市场预期后,公债价格缩减跌幅.
美国财政部标售的30年期公债得标利率为3.090%,略低于发售前市场的收益率水准.
30年期公债价格标售前大跌逾一大点,午后缩减跌幅至16/32,收益率报3.054%.
本周,美国公债收益率触及三个月低点,因全球投资人受欧洲动荡局势持续影响将资金投入此间市场,希腊情势尤为严峻,新政府组建受阻.
美国公布上周初请失业金人数减少,缓和投资人对美国就业市场的担忧,但谨慎情绪犹存.
"美国公债仍是投资人避险的唯一场所,所以资金持续涌入."纽约花旗集团交易商Joseph Leary表示.
在欧洲,希腊政党各派正作最后努力,组建政府,避免重新选举,此前选民拒绝了国际援助,将负债沉重的希腊拖入危机.
西班牙政府宣布接管Bankia(BKIA.MC)后,市场憧憬将有持久的解决办法因应该国疲弱的银行业.
财政部今日标售160亿美元30年期公债后,完成了本周720亿美元债券标售计划.
指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.886%,周三标售得标利率为1.855%.(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
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财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？