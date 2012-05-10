〔纽约汇市〕欧元兑美元终止八日连跌,从三个半月低点反弹(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元兑美元终止八日连跌

* 欧元兑美元从三个半月低点反弹

* 西班牙和希腊忧虑有所减缓提供支撑

* 美国初请失业金数据令劳动力市场忧虑降温

路透纽约5月10日电---欧元兑美元周四上涨,中断连续八个交易日下降的局面,并从三个半月低点反弹,因西班牙债市压力减缓,且希腊获得资金来偿还债权人.

希腊破产和该国可能退出欧元区的双重威胁缓解,也推动欧元兑日圆从2月中旬低点反弹.

希腊躲过了迫在眉睫的融资危机,此前欧洲金融稳定机构(EFSF)同意按计划放款,以满足希腊短期债券赎回的资金要求,从而帮助欧元继八日连跌后企稳.

"EFSF达成的协议可被视为利多欧元,且美国和海外数据并不悲观,但今日的欧元涨势主要归因于整固,而非其他因素所致,"富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称.

"欧元反弹幅度有限,所以这并非走势逆转,而且希腊组建新政府的过程仍未结束,"他表示,"欧元兑美元的新交投区间1.26-1.30美元可能正在形成."

几个月来希腊能否留在欧元区的前景遭质疑,但后来很大程度上却被忽略,因为希腊在致力于度过财政债务危机的同时,似在采取措施以获得融资.

但希腊可能进行另一轮选举,加之外界质疑该国是否会坚持执行获得进一步紧急资金所需的撙节举措,令希腊留在欧元区甚至欧盟中的疑问重新成为关注焦点.

周四公布的上周日选举之后首次民意调查显示,自选举结束后,希腊反对撙节的左翼政党Syriza获得支持,成为该国最受欢迎的政党.

欧元兑美元EUR=最新报1.2946美元,上涨1%,周三曾触及1月底来最低1.2910美元.

交易商称,欧元的下一支撑位可能在1.2819附近,根据路透数据,此为其2012年升势的76.4%费波纳奇回档技术位.之后将是1.2623美元附近的年内低位.

西班牙10年期公债收益率下降亦利多欧元.西班牙政府接管了该国最大的银行之一Bankia,以试图重塑对充斥坏账的银行业的信心.

期权投资者押注欧元疲弱,三个月欧元兑美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI偏向卖权,周四报-2.8,本周稍早为-2.3,本月初为-2.2.

希腊左翼联盟领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三放弃组建新政府的努力,泛希腊社会主义运动领导人韦尼泽洛斯周四展开组阁的最后努力.

希腊政府在6月就将现金告罄,对希腊来说重新选举可能是决定成败的一举.

德国周四警告希腊称,希腊只有坚持执行国际救助计划,那么欧洲合作伙伴才会继续救助该国.

"欧元区忧虑进入新阶段,该忧虑不是短期内能解决的,"伦敦ING汇市策略师Tom Levinson称,他预计一旦欧元因空头回补上涨,卖盘将浮现.

欧元/日圆EURJPY=涨0.5%,至103.55日圆,昨日低点为102.73日圆,这是2月16日以来最低位.

由于美国上周初请失业金人数下降,美元/日圆上涨,但另一数据显示美国3月贸易逆差扩大.这两项数据暗示美国经济仍在温和成长.

美元/日圆JPY=尾盘涨0.4%,至79.96日圆,日高为80.01日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2935 1.2932 +0.02 -0.08 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.92 79.63 +0.36 +3.87 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.31 102.97 +0.33 +3.77 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9284 0.9284 +0.00 -0.98 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6143 1.6131 +0.07 +3.91 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0021 1.0022 -0.01 -1.69 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0070 1.0037 +0.33 -1.52 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2006 1.2009 -0.02 -1.14 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8014 0.8016 -0.02 -3.78 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7843 0.7832 +0.14 +0.76 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8641 5.8303 +0.58 -1.88 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5865 7.5418 +0.59 -1.96 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9424 6.8878 +0.79 +0.79 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9810 8.9001 +0.91 +0.76 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]