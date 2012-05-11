《全球主要国家债券发行预告》--5月11日-5月18日

路透5月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/11 意大利 70亿欧元 2013年5月14日到期的12个月期BOT债券
5/11 意大利 30亿欧元 2012年8月15日到期的三个月期BOT债券
5/11 英国 标售国库券
5/14 西班牙 12个月及18个月期国库券
5/14 1530 美国 13周和26周期国库券
5/14 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
5/14 意大利 25-35亿欧元 2015年3月1日到期的BTP债券、票息2.5%
5/14 意大利 10-17.5亿欧元 (2020年3月1日到期的BTP债券、票息4.25%;
2022年3月1日到期的BTP债券、票息5.00%;
2025年3月1日到期的BTP债券、票息5.00%)
5/14 意大利 追加发行12个月期BOT债券
5/14 法国 BTF国库券
5/15 英国 27.5亿英镑 票息5.0%、2025年到期的公债
5/15 0130 日本 40年期公债
5/15 1530 美国 四周期国库券
5/16 法国 BTAN中天期债券
5/16 法国 OATi指数关联债券
5/16 加拿大 两年期债券
5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券
5/16 0120 日本 一年期贴现国库券
5/17 英国 1,500万英镑 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债
5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
5/17 西班牙 Obligacion公债
5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/17 0130 日本 五年期公债
5/18 英国 标售国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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