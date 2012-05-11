《全球重要经济事件一览表》--5月11日-5月18日

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5月11日(五)
华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛将在美国投资公司协会(ICI)全体大会上演讲.
德州沃思堡--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州银业行协会第128届年会致开幕词,并针对德州银行业情况以及"太大不能倒"的问题发表看法.(1315)
巴黎--国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告.
伊斯坦布尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在投资顾问理事会(Investment Advisory Council)发表演讲(1400).
布鲁塞尔--欧盟执委会发表2012-2013年春季经济预测报告.欧盟执委会副主席雷恩主持新闻发布会(0900).
佛罗里达州迈阿密--世界银行主管拉丁美洲及加勒比地区的副行长Hasan Tuluy在第七届拉丁美洲年会上发表演讲(1220).
5月12日(六)
北京--中国、日本、韩国的贸易部长举行会议,讨论可能组成的三边自由贸易区.
塔林--欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)和欧盟执委会副主席雷恩出席Lennart Meri年会的小组会议,年会主题为"欧元区:脱离险境还是秩序大乱?"
5月14日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1500).
墨尔本--澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)在2012年ADC未来峰会发表演说.(0200)
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.
巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚就银行业监管举行记者会.(0630)
伦敦--欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲改革中心发表演讲,主题为"英国和欧洲该如何做以促进成长?"(1130)
5月15日(二)
布鲁塞尔--欧盟欧洲经济暨财政事务理事会会议.
悉尼--澳洲央行公布5月1日货币政策会议的会议纪录(0300).
里斯本--葡萄牙央行公布年报.
华盛顿--美国财政部长盖特纳出席Peter G. Peterson基金会主办的第三届年度财政峰会.
5月16日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月24-25日会议纪录(1800).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议.预计不发表利率声明.
伦敦--英国央行(BoE)发表通胀报告(0930).
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
法兰克福--欧洲央行向执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)致敬的研讨会,主题为"非常时期的货币政策".欧洲央行总裁德拉吉致欢迎辞(1300).冈萨雷斯-帕拉莫致闭幕辞(1645).
法兰克福--欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲央行货币政策学术研讨会中发表演讲.
华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表演讲(1600).
肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储路易斯维尔分行举办"与美联储对话"的会议上,发表有关美国经济与货币政策的演讲(1630).
5月17日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,主题为"从恶到善:债务、稳定及成长的循环."(1300)
渥太华--加拿大央行公布加国经济及央行季度检讨报告.(1430)
肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.(1635)
5月18日(五)
马里兰州戴维营--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至5月19日).
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会(1000).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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