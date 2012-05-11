《中国债券市场每日交易备忘》--5月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国獐子岛(002069.SZ)4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
江苏沙钢集团淮钢特钢公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),深发展主承
长沙通程实业集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-,中债信用增进公司担保),中行主承
中国船舶燃料公司2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
四川煤炭集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
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二、新债上市:
大理经济开发投资集团6.5亿元七年期企业债1280121,票面利率8.80%
南充化学工业园投资公司8亿元七年期企业债1280132,票面利率8.16%
乌兰察布投资开发公司10亿元10年期企业债1280133,票面利率8.39%
黔东南州开发投资公司12亿元七年期企业债1280136,票面利率8.80%
铜陵建投控股公司15亿元10年期企业债1280142,票面利率8.20%
乌鲁木齐国资经营公司14亿元六年期企业债1280143,票面利率6.48%
保利协鑫公司6亿元三年期中票1282141,票面利率5.77%
天瑞集团水泥公司2亿元三年期中票1282142,票面利率5.80%
太极集团(600129.SS)3亿元三年期中票1282143,票面利率6.80%
财政部150亿元九个月期贴现国债129902,参考收益率2.7940%
亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融041262015,票面利率7.40%
湖南高速公路开发总公司15亿元一年期短融041260024,票面利率6.00%
中化蓝天集团5亿元一年期短融041259025,票面利率4.96%
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三、缴款:
中升(大连)集团公司4亿元一年期短融
河南心连心化肥3亿元一年期短融
长信科技(300088.SZ)0.6亿元一年期短融
中国航空技术国际控股公司15亿元五年期中票
东方电气集团50亿元五年期中票
包钢股份(600010.SS)20亿元七年期中票
江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票
湛江港集团4亿元三年期中票
黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票
中国生物技术股份公司8亿元三年期中票
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四、还本付息:
黑龙江省30亿元三年期地方政府债094901到期兑付,票面利率1.77%
浙江省40亿元三年期地方政府债095201到期兑付,票面利率1.77%
云南省84亿元三年期地方政府债097001到期兑付,票面利率1.77%
中国人民银行300亿元一年期央行票据1101030到期兑付,参考收益率3.3058%
山东六和集团5亿元一年期短融1181228到期兑付,票面利率5.15%
中国机械集团10亿元一年期短融1181229到期兑付,票面利率4.33%
中国三峡集团30亿元20年期固息债068022付息,票面利率4.15%
抚顺城投15亿元八年期固息债1080056付息,票面利率5.95%
鄂尔多斯28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080058付息,票面利率6.08%
金光纸业投资公司20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182154付息,票面利率5.50%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--央行发布第一季度货币政策执行报告称,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风
险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向
浮动弹性.[ID:nSB1539632]
--国家统计局今日公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%)
4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%)
1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%)
4月社会消费品零售总额 (3月15.2%)
4月工业增加值 (3月11.9%)
4月房地产投资和销售情况月度报告
5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%)
==============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 周晓峰