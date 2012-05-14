更正(公司方):《科技产业分析》思科财测引起股市忧虑,但下半年科技支出或将反弹(5月11日)

(更正:IDC更正内文数据,第五段改为"今年全球科技支出将增长5.9%,2011年增长了6.4%",非"6.5%"和"5%";第六段改为"美国料亦增长6.5%",非"2%")

路透5月10日电---思科(Cisco Systems)(CSCO.O)发布谨慎财测让自己和同业的股票都深受打击,或许逢低买进的时机到了.

尽管思科警告称,对欧洲形势的担忧可能削弱企业科技支出,但分析师认为仍有乐观的余地.部分分析师以去年为例,表示今年下半年科技支出还可能回暖,可望再度提振网络设备生产商股价反弹.

摩根士丹利正建议客户开始押注科技支出会反弹.摩根士丹利分析师Ehud Gelblum推荐了思科,以及F5 Networks Inc(FFIV.O)和高通(Qualcomm)(QCOM.O).

Gelblum称:"上月我们上调行业评级时就说过,本轮财报是上一轮的负面财报的修正,下半年将会好转."

国际数据公司(IDC)预计,今年全球科技支出将增长5.9%,2011年增长了5%.

国际数据公司(IDC)预计西欧地区的信息科技支出将有所增长,今年或增0.9%.美国料亦增长6.5%.

当然,没有人认为2012将是科技业的丰年,即使在美国亦如此.美国还未受到欧洲危机的冲击.

IDC分析师Stephen Minton说,"美国经济增速并不大,但足够好."

英特尔(INTC.O)首席执行官(CEO)欧德宁(Paul Otellini)周四在公司年度股东会上回答提问时亦表达了谨慎的看法.

欧德宁说,"该季度表现符合我们的预期.企业面虽不能说极佳,但表现还算不错."[ID:nST0458452]

英特尔股价收盘几近持平,报27.24美元.

**企业一节支、设备制造商先遭殃**

"北美企业在网络支出方面呈现冻结,就有如一头鹿在夜里被强光照射后呆住不动一般,"Gelblum在致客户的报告中称,"欧洲从政府到企业乃至服务供应商都在大幅减少网络建设活动."

通常来说,若企业试图拉长基础设施使用时间,则设备制造商总是最先遭受冲击.电脑制造商惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O已试图通过销售软件和服务来抵销这种影响.

例如,国际商业机器(IBM)已聚焦于软件和服务业务,通过出售旗下个人电脑业务,并收购普华永道(罗兵咸永道/资诚)的谘询部门和一系列软件制造商.

根据StarMine数据,目前思科基于未来12个月获利预估的市盈率为9.4倍,戴尔和惠普分别为7.3倍和5.5倍.StarMine数据给予更为及时的预估及以往预期最为准确的分析师预估更大的权重.

巴克莱分析师Jeff Kvaal表示,尽管思科"对IT支出及欧洲看法悲观",他并未见到"支持市场明显下滑"的各种迹象.

Kvaal和Gelblum都认为,即使经济形势恶化,思科也可能成为避险操作标的.

"我们认为像提供基础网路设备思科的这种大型整合全球供应商,将会是科技业中最好的投资."(完)