〔新闻稿〕中国4月CPI同比上涨3.4%,环比下降0.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周五公布的2012年4月份居民消费价格变动情况新闻稿全文)
2012年4月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.4%。其中，城市上涨3.4%，农村上涨3.3%；食品价格上涨7.0%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨4.1%，服务项目价格上涨1.7%。1-4月份平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.7%。
4月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市持平（涨跌幅度为0），农村下降0.2%；食品价格下降0.9%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.3%，服务项目价格上涨0.5%。
一、各类商品价格同比变动情况
4月份，食品价格同比上涨7.0%，影响居民消费价格总水平同比上涨约2.20个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨8.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.57个百分点（猪肉价格上涨5.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点）；鲜菜价格上涨27.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.77个百分点；水产品价格上涨11.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.28个百分点；粮食价格上涨3.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；油脂价格上涨5.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；鲜果价格下降9.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.23个百分点；蛋价格下降5.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨3.4%。其中，酒类价格上涨7.8%，烟草价格上涨0.5%。
衣着价格同比上涨3.6%。其中，服装价格上涨3.8%，鞋类价格上涨2.8%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨2.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.3%，耐用消费品价格上涨0.6%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨2.5%。其中，中药材及中成药价格上涨7.5%，医疗器具及用品价格上涨3.9%，医疗保健服务价格上涨0.5%，西药价格上涨0.4%。
交通和通信价格同比上涨0.3%。其中，车用燃料及零配件价格上涨6.9%，车辆使用及维修价格上涨3.3%，城市间交通费价格上涨2.5%，市区公共交通费价格上涨1.7%，通信工具价格下降13.0%，交通工具价格下降0.5%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.3%。其中，旅游价格上涨2.3%，文娱费价格上涨2.0%，教育服务价格上涨1.3%，文娱用耐用消费品及服务价格下降5.8%。
居住价格同比上涨1.8%。其中，住房租金价格上涨2.0%，水、电、燃料价格上涨2.0%，建房及装修材料价格上涨1.5%。
据测算，在4月份3.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.8个百分点，新涨价因素约为1.6个百分点。
二、各类商品价格环比变动情况
4月份，食品价格环比下降0.9%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.30个百分点。其中，鲜菜价格下降5.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点；肉禽及其制品价格下降2.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.17个百分点（猪肉价格下降5.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.17个百分点）；蛋价格下降1.4%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点；水产品价格上涨0.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.2%；鲜果价格上涨0.1%。
4月份，非食品价格环比上涨0.3%。其中，居住价格上涨0.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点。烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务价格分别上涨0.2%、0.5%、0.2%、0.2%、0.4%和0.6%。
--整理 宿泱韫; 审校 林高丽