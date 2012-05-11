《综述》中国4月通胀略降前景仍迷茫,调控思路渐趋宽松

* 中国4月CPI同比上涨3.4%,环比下降0.1%

* 同期PPI同比下降0.7%,环比上涨0.2%

* 通胀重回下行通道,但下半年有不确定性

* 央行重用逆回购,下调存准率预期时点推迟

作者 张胜男/康熙泽

路透北京5月11日电---中国4月通胀水平一如预期小幅回落,但从央行到普通市场参与者仍不敢对今年物价持续回落"打包票".因其回落态势并不稳定,而下半年不确定或促其小幅反弹.

分析人士认为,当前政策正在逐步倾向宽松,"稳增长"更重于"防通胀".但以增加投资为主要发力的稳增长政策,料将不会引发央行更大幅度的放松动作.以逆回购为代表的公开市场操作仍是首选.

中国农业银行金融市场部研究主管李刚亦称,有两点需要关注:一是CPI下降幅度慢,人口红利的变化致物价易上难下,但趋势还是向下的;二是PPI的环比依然在上涨.CPI的见底可能要等到三季度了,其近期的下行幅度值得注意.

中国国家统计局周五公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%(路透调查中值为上涨3.3%),环比下降0.1%.上个月刚反弹脱离2月触及的20个月低点,至3.6%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.

"数据确认通胀处于下行通道,政策焦点还会保持在促进增长上."野村证券中国区首席经济学家张智威称,"虽然从总的通胀是下行的,但从细节上看仍有一点物价上升的风险.工资增长等结构性因素的作用正在显现,央行可能还要更小心地审时度势."

中国央行周四晚间发布一季度货币执行报告显示其对未来物价上行风险仍保持着高度警惕:在刘易斯拐点逐步到来、国内劳动力供给趋紧的大背景下,劳动较为密集的农产品、服务业以及资源性产品价格仍存在趋势性的上涨动力.

"一旦需求扩张,潜在的涨价动力就可能重新显现;国际大宗商品价格波动带来的输入型通胀压力依然存在."报告称.[ID:nSB1538978]

中国股市沪综指.SSEC周五早盘震荡上行,北京时间11:05分,沪综指报2412.525点,涨0.1%.在中国数据发布后,澳元兑美元AUD=D4走高报1.0065,盘中攀升20个点.

欲浏览4月CPI及食品价格同比涨幅 (link.reuters.com/waf95s)

欲浏览4月数据详情,请点选[ID:nEAP302B5C]

**年中CPI料触底,下半年仍有反弹压力**

CPI的回落走势已成市场普遍共识,但正如中国央行的谨慎态度一样,物价上行风险仍需关注.下半年随着经济回暖,新涨价因素抬头,CPI反弹压力不容忽视.

"随着收获季节的到来,目前大幅上涨的蔬菜价格在5、6月肯定会有一个明显的回落.7月CPI应该出现年内的低点,将低于3%.但到了今年的四季度物价将出现反弹的风险."联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为("学"+反文旁)称.

中国年初政府工作报告设定的2012年经济增速目标为7.5%,通胀目标为4%.去年全年CPI涨幅为5.4%.

兴业证券宏观分析师王涵亦称,7月份之前基数对CPI同比是负贡献,之后将转正,而水、电、油等上半年的调价,意味着下半年CPI同比的不确定性将上升.

近期各地密集推出居民阶梯电价、水和天然气等资源品价格改革措施,表明国家正利用物价上涨压力趋缓的过程在加大资源品价格改革力度.这些,亦将形成物价进一步下行的阻力.

而PPI再次出现同比下降,环比上升.持续低迷的工业价格表明制造业景气依然不足,经济增长仍令人担忧.

浙商证券宏观经济分析师郭磊就称,从PPI来看,目前经济处于比较典型的类通缩阶段中后期.我们预计在二季度末可以看到PPI的反弹,而这一点将构成本轮主动去库存结束的一个标志性事件.只有PPI走完本轮下降期,中游企业利润的恢复和需求端反弹才会形成,经济才会顺利进入被动去库存和复苏期.

**逆回购或推迟存准下调预期**

通胀如预期逐步回落,为政策进一步放松挪移出空间,不过分析人士指出,监管层不必过快出手而应审时度势,未来以公开市场操作调节流动性的操作料更频繁.而近期逆回购操作的进行,令机构推后对存准率下调的预期时点.

"央行货币政策报告提出的导向较为明确,逆回购的位置较为突出,显示央行在主动扮演作为流动性提供者的角色."华创证券宏观经济分析师华中炜说.

杜征征指出,以往逆回购一般在年底或春节前等特殊季节性时刻实施,但从近期的公开市场操作,及央行昨天的报告看,未来这种手段料比之前会常用一些."这也推迟了我们对调整存准的预期,不过二季度可能还是会再下调一次."

路透周四报导引述一位接近政策制定层的相关人士称,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.[ID:nSH0104509]

中国央行周四出炉的货币政策报告称,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性.

建银国际常驻香港经济学家BANNY LAM亦称,预计央行不会马上调降存准,因为目前市场流动性充裕.他预计未来调降时点可能在5月末或者6月初.

今年1月6日,中国央行逾10年来首次宣布将以公开招标方式进行逆回购操作,主动投放基础货币.周四,央行则在本年度内第四次以公开招标的方式进行了逆回购.

第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,近八成受访机构认为,中国央行将在5月下调一 次法定存款准备金率,远高于前期逾六成的占比.且有逾四成的机构还预期,未来三个月准备金率会 共调降两次.[ID:nSB1523026](完)