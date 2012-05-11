《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月7日-11日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡回落,希腊政治僵局令欧元承压持续下行,人民币亦受一 定拖累,不过表现明显抗跌,其韧性表明汇价仍处在均衡水平,而中间价虽有所下移,但仍居相 对高位,有助稳定市场预期,料人民币短期内依旧无明确方向性,窄幅震荡仍为主基调.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行本周公开市场正/逆回购轮番上阵,净投放410亿元.市场人士指出,央行调控流 动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号. 同时央行将公开招标方式逆回购纳入常规工具,既是针对流动性创造源头变化进行的公开市 场操作思路调整,也可能标志着利率市场化改革进入新阶段,机构的资产配置策略亦需随之而 动.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券逐渐走强,央行公开市场延续逆回购操作,资金面预期持续向好,加之 4月工业增加值数据不佳,市场对政策放松的预期再次升温,各期限券种收益率普跌,由于短期 累计降幅已大,收益率若要继续向下扩展空间,需政策面和经济基本面的进一步配合.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周整体下跌,周后期展显稳势.信贷额度和资金情况均利好票据,信贷 投放不理想,机构选择买入票据资产使用额度.然利差见窄,机构选择理性买入,限制着转贴 利率的下行空间.后期走势,需视信贷额度、政策决定和资金情况等而定.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.本周公布的贸易等经济数据显示 国内经济依然疲弱,且近期成交量持续萎缩,反映出市场观望气氛浓厚,短线有继续调整空间, 未来中期走向则有待实体经济的好转.[.SSCN] 期市: --沪铜当周继续小幅回调,因法国和希腊选举结果激发对欧元区解决欧债危机能力及对全球经 济影响的疑虑,且中国公布的4月工业增加值,固定资产投资和消费品零售额同比增速均较前月 水平下降并低于预期,凸显经济疲弱.沪铜主要合约SCFc3周五收报57,500元,较上周下跌690 元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周跟随国际金价跌势,受欧元走疲打压,希腊的政局变动恐导致该国陷入混乱并损 及欧元区为终结债务危机所做的努力,这让投资者感到紧张.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX 周五收报322.44元,较上周大跌10.25元;期金主要合约SHAUZ2收报324.16元,较上周下挫10.4元.(完) --整理 刘昕/边竞/曹巍浩/周晓峰; 审校 丁淑琴