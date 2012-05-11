〔中国汇市〕人民币受累欧元弱势连续下滑,但跌势缓和显韧性

* 人民币早盘继续下滑
* 希腊政局动荡压制欧元持续走低,人民币亦受累
* 但人民币跌势缓和显韧性,均衡区间仍未打破
* 中间价仍处相对高位,有助稳定市场预期
路透上海5月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘继续下滑.希腊政局动荡压制欧元持续走低,美元指数.DXY强势不改,人民币虽亦受拖累,但跌势明显缓和显韧性.
交易员认为,中间价仍处相对高位,有助稳定市场预期,而且均衡汇率区间未被打破,人民币汇价短期内依旧无明确方向性,窄幅震荡仍是主基调.
"直接原因就是欧元(的弱势),最近一段时间(美元兑人民币)都在6.30以上,只要是在6.30-6.33区间内,都还是比较正常的,"上海一银行交易员称.
东京汇市欧元兑美元周五触及三个半月低位,因希腊的政治僵局令投资者担忧该国退出欧元区的风险.[FRX/CN]
北京时间12:00,人民币兑美元即期报6.3177元,上日收报6.3140元;人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2952元,连续第三日下行,上日为6.2941元.
上述交易员表示,相比其他非美货币,人民币无疑是相对坚挺的,虽然欧洲局势的不确定性近期犹存,但人民币很可能延续抗跌表现,暂时没有向上或向下突破的动力,而中间价强于盘中交易价的局面也会延续.
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北京时间12:09,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3138/88元,上日尾盘报6.3115元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=仍显贬值预期,最新报在6.3570/00,上日尾盘为6.3525元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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