〔中国货币市场〕回购利率早盘区间震荡,央行维稳利率表态令市场心安(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海5月11日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘区间震荡.央行承诺将灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.投资者可谓服下了一颗"定心丸",普遍预计未来资金利率将维稳.
分析人士表示,央行连续的逆回购令调降存款准备金率的预期后延.央行或有意将公开招标逆回购操作常态化,即便在季度末等关键时点,只要有央行坐镇,资金面预期依然乐观.
"(资金面)比较松.央行连着逆回购,降准预期推迟到6月份了."华中一银行交易员称.
央行周四晚发布第一季度货币政策执行报告称,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.[ID:nSB1539632]
一位接近政策制定层的相关人士周四亦对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.[ID:nSB1538812]
对于隔夜利率保持低位,与七天期品种之间的利差偏大现象.上海一银行分析师指出,隔夜利率低表明当前的资金宽裕,但对后期的资金情况有所顾及,而核心问题仍集中在财政存款的上缴.不过,预计整体资金价格还是会趋于稳定.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2891 2.3731 -8.40 4,128.00
七天CN7DRP=CFXS 3.1932 3.2327 -3.95 417.20
14天CN14DRP=CFXS 3.5850 3.4746 11.04 41.19
-------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.2960 2.3785 -8.25 1,625.00
七天CHICNY7D=CFXS 3.2145 3.2256 -1.11 41.09
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.3500 3.9200 -157.00 508.12
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7050 2.8050 -10.00 107.11
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8100 2.8000 1.00 12.96
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3000 2.4029 -10.29
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2200 3.2600 -4.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4700 3.6000 -13.00
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2750 2.3667 -9.17
七天SHICNYSWD= 3.1867 3.2258 -3.91
三个月SHICNY3MD= 4.6178 4.6298 -1.20
===============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>