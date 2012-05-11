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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:27 BJT

〔日股业绩〕Panasonic集团2011/12年度转为净亏7,721.7亿日圆

路透5月11日电---日本Panasonic(6752.T):

* 2011/12年度集团净亏7,721.7亿日圆,前一年度为获利740.2亿日圆

* 预计2012/13年度集团净利为500亿日圆 (完)

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