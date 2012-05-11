《中国信用市场综述》央行利率操作框架初显,量化策略或将兴于债市

作者 钟华

路透北京5月11日电---中国央行公开市场本周再现逆回购操作,并与惯常正回购交替使用,进一步印证上周综述中所提的市场利率区间定位猜想,并初显中国央行公开市场操作利率框架的思想.

如果今后央行公开市场从满足市场流动性的更多数量特征操作框架,逐步向以稳定市场利率的利率特征操作框架转变,这将使得中国央行操作利率与市场利率和法定存贷款基准利率之间找到相互契合定价的基础,并成为进一步推进利率市场化的重要一步.

对投资者来说,央行操作引导下市场利率会趋于相对稳定,短期看,宽松的资金环境将会推动包括信用债在内的中国债市收益率走跌,部分投资者也会加大交易杠杆,并加速债市,尤其是绝对收益率水平高的信用债的收益率下跌.

长期看,央行公开市场如果构建起利率操作框架,将有利于投资者制定出更为灵活的交易投资策略,并将中国债市投资从简单的以资金和政策意向为导向的驱动模式,推向一个更高水平,并令量化交易策略兴于中国债市.

我们从本周央行公开市场操作中寻丝觅迹,似乎可以为上周提出的利率区间定位猜想提供进一步的印证.

首先本周四央行七天期逆回购中标利率CN7DRP=PBOC为3.30%,基本接近当天银行间七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS.而上周四央行逆回购中标利率3.53%,则较当时二级市场七天质押式回购利率低逾30个基点(bp).两周下来,逆回购操作利率与市场利率的相互影响变动,已开始折射出明显的利率定位痕迹.

进一步看,央行本周还采取了正/逆回购交替操作的安排,上周则仅有逆回购操作.本周市场七天期回购成交利率基本处于央行本周二28天正回购中标利率2.8%的上方.巧合的是,周四七天期回购利率曾一度触及2.80%,随后则出现反弹.

央行这种正回购与逆回购的交替操作配合,似乎可以引发央行试图定位市场利率基本运行区间的猜想.当然,央行正回购和逆回购中标利率所蕴含的利率区间,是否成为中国银行间市场短期利率(比如七天期回购利率)的运行区间,还有待进一步公开市场操作实践来验证.

从操作时间看,中国央行逆回购由上周四的9:30-10:00操作,调整为本周四9:15-10:00,操作开始时间更贴近9:15的央行正回购常规操作时间,而结束时间则为银行间市场短期回购利率的基本定位时间10:00,这有利于引导当天市场利率定位.

更重要的是,银行间隔夜回购利率目前已进一步跌至3月份2.3%水平,流动性较为宽松,而中国央行公开市场还毅然在相邻两周启动逆回购操作,操作量从上周的650亿元人民币降至本周240亿元,似乎表明央行逆回购操作已进入微调流动性的阶段,未来势必会进一步发挥出定位市场利率的作用.

综合看,央行公开市场正/逆回购交替配合操作,已经从作为调剂流动性的主要数量职能,开始显现出让位于定位市场利率的价格职能,并初步折射出央行公开市场利率操作框架的思想.

中国公开市场等货币政策操作手段发生这一变化的背后,在于中国外汇占款这一外源性的流动性创造渠道已越来越窄.央行公开市场因此也才能获得从此前被动对冲市场流动性,转为更主动调控流动性,并进而主动调控市场利率的基础.

央行周四晚发布的第一季度货币政策执行报告亦称,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.[ID:nSB1539632]

一位接近政策制定层的相关人士周四也对路透阐述这一思想称,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.逆回购及正回购将根据实际情况轮番上阵.[ID:nSB1538812]

事实上,央行公开市场逆回购操作常态化,并与正回购操作配合使用的手法,已经非常接近美联储和欧洲央行公开市场的基本操作方式.循着国际央行的足迹,似乎可以看到中国央行公开市场操作正为中国推进利率市场化构建出基本而相对稳定的市场利率环境基础.

这一环境的构建和形成,也有利于中国金融市场各个参与主体重新对各类自身及目标资产进行联动性的合理定价,并帮助发现中国央行利率操作与存款基准利率之间找到有效衔接,并寻找到新的定价模式.(完)