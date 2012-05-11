〔台湾股市〕收低1.1%,银行股下挫且宏基因业绩欠佳亦下跌

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透台北5月11日电---台湾股市周五收低1.1%,追随该地区股市跌势,因欧元区困局降低风险偏好.金融保险类指数.TFNI亦下跌,因投资者担心摩根大通(JPM.N)20亿美元的对冲亏损.
电脑厂商宏基(2353.TW)下滑0.62%,此前公司发布4月非合并营收较上年同期减少11%.该股盘中一度跌4.6%.
鸿海(2317.TW)下滑1.5%.公司发布4月营收较上月减少10%,但表示今年可望达成营收成长10%的目标.[ID:nSB1535432]
台积电(2330.TW)是为数不多的上涨个股之一,微升0.23%.该芯片(晶片)厂商4月营收较上年同期增长10.4%.[ID:nST0458180]
电子类指数.TELI跌0.78%,金融保险类股下滑1.68%.
加权股价指数.TWII下跌82.64点,至7,401.37点,开盘跌0.15%.
台币兑美元TWD=TP升0.023,报29.372台币.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超,本月累计卖超382.3亿.[ID:nST0458312]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为674.44亿台币,上日为572.98亿.(完)
--编译 李爽;审校 侯向明/白云
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路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%