〔台湾股市〕收低1.1%,银行股下挫且宏基因业绩欠佳亦下跌

路透台北5月11日电---台湾股市周五收低1.1%,追随该地区股市跌势,因欧元区困局降低风险偏好.金融保险类指数.TFNI亦下跌,因投资者担心摩根大通(JPM.N)20亿美元的对冲亏损.

电脑厂商宏基(2353.TW)下滑0.62%,此前公司发布4月非合并营收较上年同期减少11%.该股盘中一度跌4.6%.

鸿海(2317.TW)下滑1.5%.公司发布4月营收较上月减少10%,但表示今年可望达成营收成长10%的目标.[ID:nSB1535432]

台积电(2330.TW)是为数不多的上涨个股之一,微升0.23%.该芯片(晶片)厂商4月营收较上年同期增长10.4%.[ID:nST0458180]

电子类指数.TELI跌0.78%,金融保险类股下滑1.68%.

加权股价指数.TWII下跌82.64点,至7,401.37点,开盘跌0.15%.

台币兑美元TWD=TP升0.023,报29.372台币.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超,本月累计卖超382.3亿.[ID:nST0458312]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为674.44亿台币,上日为572.98亿.(完)

--编译 李爽;审校 侯向明/白云

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