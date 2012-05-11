〔中国数据〕4月工业增速降至近三年新低,二季度经济增速恐"破8"(更新版)

(新增更多内容)

* 4月工业同比增长9.3%,为2009年5月来最低

* 消费同比增长14.1%,创2006年11月以来新低

* 投资同比增长20.2%,远低于预期

* 二季度经济仍不容乐观

* 呼吁更多政策出台"稳增长"

* 沪综指跌幅扩大

路透北京5月11日电---中国4月工业同比增速降至个位数,为近三年来最慢,同时消费增速亦创下逾五年新低.分析师大呼意外的同时,纷纷调降二季度经济成长预测,认为很可能低于一季度的8.1%,甚至可能"破8".

分析人士指出,"稳增长"政策必须尽快加码,包括货币政策和财政政策需更加给力,更加具有前瞻性.

"政策放松迫在眉睫,按照工业增加值来看,对应GDP增速应该只有7%左右,远低于今年制定的7.5%增速的底线.预计很快就会政策出台."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

他表示,一方面可能会在货币流动性方面进一步宽松,来缓解企业资金紧张状况,帮助企业度过难关;另一方面还是会通过政府项目来弥补私人投资的不足,水利、高铁、电信、保障房等领域可能还会加快赶工.

中国国家统计局公布,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,低于路透调查中值12.0%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,低于路透调查中值15.2%,创2006年11月以来新低,当时亦为14.1%;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,低于路透调查中值20.5%.

数据公布后,中国股市沪综指.SSEC跌幅扩大,尾盘下滑0.53%;伦敦布兰特原油期货LCOc1亦跌逾1美元至每桶111.68美元.

中信建投宏观经济分析师胡艳妮指出,数据都低于预期,表明中国经济及通胀呈双下局面,料二季度经济会出现滞胀局面,未来政策会出现结构性放松,财政政策中会有结构性减税或者加大民生投资的举措.

"预计投资还会继续往下走.二季度GDP同比增速会破8,"兴业证券宏观分析师王涵称.

但他也指出,"政府不恐慌,我们也不恐慌,因为这是主动调控的结果...只有降低经济增速才能调结构,降速才能拐弯."

统计局上午公布,中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;食品价格环比降0.9%,非食品环比升0.3%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.[ID:nSB1538598]

中国连锁经营协会会长郭戈平稍早表示,受国内外经济形势影响,今年一季度中国零售业营业额增长放缓,个别企业甚至出现负增长,零售业正处于由外延规模扩张向内涵增长转型的发展时期.

今年中国GDP增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.政府称,主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.(完)

更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)