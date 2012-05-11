版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:44 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶触及四个月低位,因欧元下跌及供应料增长

路透东京5月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRUc6>周五尾盘下跌逾3%,此前触及每公斤284日圆的四个月低位,因欧元续跌刺激投资者的避险情绪,此外未来数周橡胶供应料季节性增长.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐