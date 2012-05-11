俄罗斯谴责叙利亚爆炸,指称存在外国推手

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月10日电---俄罗斯谴责叙利亚周四发生的两起自杀式爆炸，指控外国势力是背后推手，但未明确点名，并称俄罗斯不会迫于压力改变处理叙利亚冲突的立场。

俄罗斯外交部发表声明称，俄罗斯副外长博格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）在会见叙利亚驻莫斯科大使时“坚决谴责近期发生在叙利亚的恐怖行为”。

俄罗斯新闻机构报导称，外长拉夫罗夫称外国势力也应受到指责。

叙利亚国家媒体报导称，周四发生在大马士革的两起自杀式汽车爆炸导致55人死亡，372人受伤。

“一些外国势力正通过某些行动促进叙利亚局势的变化，我指的是这些爆炸，”俄新社引述拉夫罗夫的话报导称。

拉夫罗夫并未点名任何国家。

“国际社会领导人对（武装组织）有影响力，他们应该正确影响这些组织，而不是将他们引向邪恶，”俄新社和国际文传电讯社引述拉夫罗夫的话称。（完）