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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:38 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元,此前中国公布工业增加值数据

路透新加坡5月11日电---布兰特原油期货周五下跌逾1美元,此前中国公布4月工业增加值大幅放缓后,该原油期货扩大跌幅.[ID:nSB1538602]

布兰特原油期货合约LCOc1一度跌至每桶111.68美元,0615 GMT,下跌1美元,报111.73美元.美国原油期货合约CLc1下滑1.19美元,报每桶95.89美元,此前曾跌至95.78美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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