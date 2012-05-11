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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:31 BJT

〔日本个股〕Panasonic预计2012/13年度平板电视销量为1,550万台

路透日本大阪5月11日电---日本Panasonic (6752.T):

* 预计2012/13年度平板电视销量为1,550万台,前一年度为1,750万台.

* 2012/13年度平板电视部门或仍亏损.(完)

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