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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:35 BJT

〔东京汇市〕澳元触及1.0021美元下方的近五个月低位

路透东京5月11日---澳元AUD=D4触及1.0021美元下方的近五个月低位.(完)

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