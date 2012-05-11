〔澳洲股市〕收低并录得今年最差单周表现,因市场担忧全球经济走势

路透墨尔本5月11日电---澳洲股市周五跌0.2%,矿业股和金融类股领跌.股指录得今年最差单周表现,因风险资产投资意愿受美国经济及欧元区忧虑打击. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌10.5点,报4,285.1点.该指数本周下跌2.5%,为2011年11月末以来最大单周跌幅.(完) --编译 石冠兰;审校 侯向明