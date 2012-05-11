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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:48 BJT

〔中国能源〕4月表观石油需求同比下降0.5%,至10月以来最低--路透测算

路透北京5月11日电---路透周五根据官方初步数据测算结果显示,中国4月表观石油需求较上年同期下降0.5%,至每日931万桶,为2011年10月以来最低.

路透资料显示,此数字比3月的每日944万桶减少13万桶,相当于下滑1.4%.(完)

--编译 张若琪;审校

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